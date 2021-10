Saulieu : une fillette de 4 ans blesse par balle son petit frère de 18 mois

Jeudi, une nounou de 48 ans promenait trois enfants âgés de 18 mois, 21 mois et 3 ans, dont elle a la garde, sur la commune du Passage, dans le Lot-et-Garonne.

Arrivés à hauteur du 2 rue Albert Schweitzer, une femme a surgi de nulle part et s’est jetée sur elle. Elle a fait tomber la quadragénaire au sol et l’a rouée de coups.

Puis l’assaillante a tenté d’enlever le bébé de 21 mois. Sans succès. Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux, elle avait déjà pris la fuite.

La nounou et l’enfant secoué ont été transportés à l’hôpital tandis que les deux autres enfants ont été pris en charge par le Relais d’assistantes maternelles.

La suspecte a été interpellée un peu plus tard dans la journée par la Police et a été placée en garde à vue. On ignore pour l’instant les raisons de son geste.