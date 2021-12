Saúl et la pire erreur de sa vie qui pourrait lui coûter sa carrière de footballeur

Le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a révélé qu’il était au courant des souhaits du club merengue de signer le joyau norvégien.

Le Real Madrid rêve d’une nouvelle équipe de stars. Visez de gros boosters pour ce qui est à venir. Kylian Mbappé fait partie des cibles et tôt ou tard il finira par arriver à la Maison Blanche, un autre intéressé et très fort par l’entité merengue est Erling Haaland, comme l’a lui-même déclaré le PDG du Borussia Dortmund.

Selon Mundo Deportivo, le directeur exécutif de l’équipe allemande, Hans-Joachim Watzke, a souligné que les Blancs sont très intéressés par l’obtention de Haaland l’année prochaine et qu’ils mettront tout en œuvre pour que le FC Barcelone ne l’enlève pas.

«Je pourrais nommer 25 équipes qui se sont intéressées à lui en ce moment, mais ce que je sais avec une certitude absolue, la seule chose qui garantit, c’est que le Real Madrid s’intéresse beaucoup à lui», a-t-il déclaré dans une interview au journal Bild.

Hans-Joachim Watzke, PDG du Borussia Dortmund

Il a également ajouté: «La vérité est qu’il est possible qu’il quitte Dortmund, mais aussi qu’il reste. J’ai récemment parlé avec Mino Raiola (son représentant) sur un ton amical, comme tous ceux que nous entretenons et que nous Je pense que ce serait bien pour lui de rester un an de plus en Bundesliga.

Dans quel club Raiola préfère-t-il jouer à Haaland ?

Son représentant est chargé de mener les conversations avec les autres clubs pour tenter d’amener le joueur norvégien vers la meilleure destination possible.

Selon plusieurs sources proches du joueur, le souhait de Mino Raiola serait que son footballeur aille au FC Barcelone, au lieu du Real Madrid.

Puisque dans l’équipe culé il aurait plus d’opportunités et serait la star de l’équipe contrairement aux meringues qui aujourd’hui regorgent de chiffres et éclipseraient un peu la carrière de Haaland.