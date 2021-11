Santiago Solari a-t-il pensé à démissionner de son poste de sélectionneur américain ?

Si Santiago Solari quitte le Club América, ce sera par limogeage, pas par démission. Et le fait est que les balles dans les Liguillas et dans la finale des Concachampions ne lui semblent pas des arguments suffisants pour quitter l’entité Coapa.

D’après le bilan de l’entraîneur argentin, ils ont connu une très bonne année 2021, et les chiffres sont là. La marge de croissance consiste à apporter la cohérence dont ils ont fait preuve lors de la phase régulière aux rondes KO.

Plutôt que d’envisager son départ, l’ancien entraîneur du Real Madrid va s’asseoir pour analyser et étudier comment transférer ce qui a été fait en 17 jours au stade de l’élimination directe, où se définit le championnat.

«Non, non, à aucun moment. Nous faisons toujours une évaluation générale, bien sûr. Je comprends que le tournoi est comme ça et le tournoi est très excitant. Mais la contrefiche ne peut jamais nous faire perdre de vue le global. Et je ne parle pas de mon travail ou de celui du staff technique, je veux dire le travail du club, de l’institution et du groupe de joueurs. Je comprends qu’aujourd’hui nous sommes tous déçus et blessés. Mais je comprends aussi que nous avons été l’équipe qui a marqué le plus de points toute l’année. Cela semble être une contradiction, mais c’est le format. Ce que nous devons faire, c’est nous améliorer dans ces cas-là».

L’élimination est la responsabilité de tous. Il faut s’autocritiquer : «Nous sommes tous responsables, chacun à notre mesure et à notre place, lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. La même chose se produit lorsque les choses fonctionnent comme nous le souhaitons. C’est évidemment un moment de douleur, c’est un moment d’autocritique, de regard les uns sur les autres et de voir comment nous pouvons tous faire pour être encore meilleurs l’année prochaine, du moins à ce stade du tournoi. Dans l’autre étape du tournoi, nous avons fait preuve d’une grande solvabilité».

«C’est le football. Et c’est ainsi. Et le tournoi est comme ça aussi. C’est merveilleux. C’est un tournoi unique, tout comme ce pays fantastique. Et il a ces deux phases. Il a une phase de régularité, qui est longue, ce que nous avons fait avec brio. Et que je veux faire. Ensuite, vous avez cette autre phase où tout retombe, c’est un nouveau tournoi. Et tout est égalisé. Et nous sommes clairement liés par le devoir, à ce stade. Et nous devons penser et faire de l’autocritique, et analyser comment nous pouvons faire pour être aussi bons que nous l’avons été tout au long de l’année et pouvoir également donner, dans cette autre partie, ce que les fans attendent. Et ce que nous attendons aussi de nous-mêmes».