Sans l’aide bloquée au Congrès américain, «l’Ukraine perdra la guerre», avertit Zelensky

Le vendredi 5 avril 2024, un meet-up a été organisé au Nobila Airport Hôtel à Cotonou à l’occasion de la deuxième édition du Festival International des Arts du Bénin (FInAB), qui se déroulera du 23 au 28 avril 2024 au Palais des Congrès de Cotonou.

Cet événement a rassemblé plusieurs créateurs de contenu et influenceurs béninois, sensibilisés aux risques pénaux qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions sur les réseaux sociaux.

Au cours de cette rencontre, les participants ont été informés des différentes lois et réglementations en vigueur au Bénin concernant la publication de contenu en ligne. Ils ont également été sensibilisés aux dangers potentiels liés à la diffusion de fausses informations, à la cyberintimidation et à la diffamation.

Les influenceurs ont été sensibilisés sur les sanctions pénales possibles en cas d’infractions, y compris des peines d’emprisonnement. De plus, le meet-up a permis aux participants de mieux appréhender le FInAB et de découvrir les nominés dans les diverses catégories en vue de la cérémonie de distinction des influenceurs.

Qu’est-ce que le FInAB ?

Le FInAB est un festival visant à promouvoir les arts et la culture du Bénin. Cette deuxième édition sera l’occasion de découvrir une programmation riche et variée, comprenant des concerts, des performances scéniques, des expositions d’art, des défilés de mode, des conférences-débats et bien plus encore.

La deuxième édition de ce festival promet une programmation riche et variée, avec des événements dans plusieurs catégories, dont la danse tradi-moderne, la littérature, la mode et un grand défi pour les influenceurs. Ce défi permettra aux participants d’exprimer leur créativité, de mettre en lumière leur art et leurs valeurs culturelles.

Cet événement est incontournable pour tous les amoureux des arts et de la culture. La nouvelle édition promet d’être une véritable fête, rassemblant les Béninois et les étrangers autour d’une passion commune.