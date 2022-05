Sans Haaland et ni sans Mbappé : «Il a déjà renouvelé avec le PSG» a-t-il assuré

Gerard Piqué a accordé une interview à Sky Sports et a été interrogé sur les adieux de Lionel Messi au FC Barcelone. Le défenseur a donné son point de vue et a révélé :

«J’ai pleuré quand Messi a quitté Barcelone. J’ai pleuré pour lui. En raison de la trajectoire qu’il a eue au club, cela aurait été bien s’il restait jusqu’à la fin de sa carrière au club.

Je peux comprendre pourquoi Messi n’a pas renouvelé son contrat. Le club souffrait beaucoup financièrement à cause de l’ancien président et de la façon dont il dirigeait le club. Mais en fin de compte, ce sont des choses qui arrivent dans la vie.»

Ce que Piqué n’a jamais pensé, c’est que ces mots allaient révéler la vérité sur ce qui s’est passé. Alfonso Aguilera Rosique, un ami proche de la famille Messi, a répondu durement à Gerard Piqué et a révélé comment tout s’est passé :

«Gerard Piqué, tu es tellement faux et terrible que non seulement tu as pleuré, mais tu as dit à la médiocre Joan Laporta que, s’il voulait construire une équipe gagnante, il a dû vendre Leo Messi».

Dans le même ordre d’idées, Aguilera Rosique a ajouté : «Ce même Messi qui t’a sauvé de Saragosse alors que personne ne voulait de toi parce que tu étais méchant, envieux et un mauvais coéquipier.»

Pour beaucoup, le départ de Leo Messi du FC Barcelone a été une décision de Gerard Piqué et Joan Laporta, qui ont donné la priorité au côté financier du club plutôt que de conserver la plus grande idole de l’histoire de l’institution.

Piqué et Messi ont eu une excellente relation pendant de nombreuses années mais peu à peu, elle s’est détériorée au maximum.

En fait, Piqué n’était pas présent lors des derniers jours de Messi à Barcelone, qui a seulement choisi de rejoindre Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergi Roberto.