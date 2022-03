Sans Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi : voici la liste des 11 joueurs les plus chers au monde

Bien qu’ils soient les meilleurs joueurs de la dernière décennie, les Portugais et Argentins ne figurent pas sur la liste des plus chers du football. Le Brésilien Neymar mène le onze avec 222 millions d’euros en sa faveur.

En matière de football, impossible d’ignorer Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Cependant, bien qu’il ait écrit une grande partie de l’histoire du sport le plus populaire au monde, le fait que Messi ait quitté Barcelone et que Cristiano Ronaldo ait quitté le Real Madrid de son plein gré, nous oblige à les exclure de la ligue liste des 11 joueurs les plus chers au monde.

La vérité est que dans de nombreux cas, leur valeur n’est pas reflétée par ce que chacun de ces montre du terrain de jeu. Sans aller plus loin, la plupart ne feraient même pas partie du onze idéal du football d’aujourd’hui.

Quel est le XI le plus cher de l’histoire du football

1- Kepa : Valeur marchande : 80 Millions d’euros.

2- Joao Cancelo : Valeur marchande : 65 millions d’euros.

3- Matthijs de Ligt : Valeur marchande : 85,5 millions d’euros.

4- Harry Maguire : Valeur marchande : 87 millions d’euros.

5- Benjamin Mendy : Valeur marchande : 57,5 millions d’euros.

6- Paul Pogba : Valeur marchande : 105 millions d’euros.

7- Frenkie de Jong : Valeur marchande : 86 millions d’euros.

8- Philippe Coutinho : Valeur marchande : 135 millions d’euros.

9- Ousmane Dembélé : Valeur boursière : 135 Millions d’euros.

10- Neymar : Valeur marchande : 222 millions d’euros.

11- Kylian Mbappé : Valeur marchande : 145 millions d’euros.