«Sans aucun débat, il est juste que Messi remporte la Coupe»

Le mannequin américain publie sur ses réseaux sociaux de tendres félicitations à l’occasion de l’anniversaire du footballeur du Real Madrid.

Karim Benzema vit ce lundi une journée bien particulière, tant sur le plan professionnel que personnel. D’un côté, le footballeur du Real Madrid a annoncé il y a quelques minutes sa retraite de l’équipe de France :

«J’ai fait l’effort et fait les erreurs qui étaient nécessaires là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier. J’ai écrit mon histoire et la nôtre touche à sa fin».

De l’autre, le joueur fête ses 35 ans dans l’un de ses meilleurs moments en termes de sentiment. Preuve en est le dernier message posté par Jordan Ozuna sur son profil Instagram.

Le mannequin américain et actuel partenaire de Benzema n’a pas hésité à dédier quelques mots romantiques au footballeur à l’occasion de son nouveau retour au soleil.

«Joyeux anniversaire à mon amour et à mon meilleur ami», a écrit Jordan Ozuna sur son compte où il compte plus d’un demi-million de followers.

Parallèlement à ce message, la jeune femme a partagé un carrousel d’images où on la voit souriante en compagnie du joueur. De son côté, le Français a rendu la pareille à la publication de son partenaire avec une émoticône de cœur rouge.

Une relation stable

Karim Benzema et Jordan Ozuna entretiennent une relation très stable malgré le fait qu’ils soient ensemble depuis très peu de temps.

C’est en juillet dernier que d’innombrables rumeurs ont commencé à circuler sur une possible idylle entre eux. Cependant, aucun d’entre eux n’a voulu commenter l’affaire jusqu’à ce qu’en août, ils publient leurs premières images ensemble sur les réseaux sociaux.

C’est le mannequin américain qui a partagé une photographie sur son Instagram avec laquelle ils ont confirmé la romance.

A travers plusieurs stories sur la plateforme populaire, la jeune femme a été aperçue dans une attitude très affectueuse avec le footballeur où ils se sont tous les deux fondus dans un câlin. Dans l’autre image, on a vu comment ils avaient eu une conversation via un appel vidéo FaceTime.

C’est Jordan Ozuna

Ce mannequin américain de 32 ans est né le 1er janvier 1990 dans le Maryland. Dès son plus jeune âge, elle a été liée au monde de la mode et des défilés, participant à divers événements, bien qu’avant cela, elle ait travaillé comme serveuse dans la célèbre discothèque de Las Vegas, ‘Light Night Club’.

Actuellement, Jordan Ozuna travaille avec des agences de mannequins aussi importantes que «Tricia Brink Management», «The Salt Agency», «Caroline Gleason Management» et «State Management».