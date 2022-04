Samuel Umtiti : la fortune mal placée qu’il a payée pour avoir endommagé une maison louée

Umtiti a été condamné par un tribunal après une révolte avec les propriétaires d’une propriété à Barcelone.

Peu importe qu’il ait remporté la Coupe du monde en 2018 ou qu’il soit l’un des meilleurs footballeurs de France. Personne n’est au-dessus des règles et Umtiti a appris une leçon de bonne conduite après avoir perdu un procès pour avoir endommagé une maison louée à Barcelone.

Les propriétaires du manoir où séjournait Umtiti l’ont dénoncé pour avoir laissé la propriété en mauvais état. «Meubles cassés, assiettes de cuisine brûlées et dégâts importants aux plafonds et aux murs», ont indiqué les propriétaires.

Le différend a atteint les tribunaux et le tribunal d’Esplugues de Llobregat a condamné le joueur de Barcelone. L’opinion? Payer au lésé 33 000 euros pour les dommages causés au domicile.

Selon la presse catalane, le joueur se trouvait avec sa famille et plusieurs amis sur la propriété et, outre les dégâts évoqués plus haut, il aurait coupé des morceaux d’herbe et endommagé une partie du terrain.

Umtiti gronde un enfant pour avoir touché sa Ferrari

Impossible à croire. Mais il y a des preuves. Umtiti quittait l’entraînement à bord de sa Ferrari et un groupe de fans l’a approché pour lui demander un autographe. L’un d’eux, un garçon, a fait une erreur.

Le jeune homme toucha la vitre de la voiture pour voir de plus près. La réaction de l’attaquant camerounais a été un peu excessive. Il a grondé le garçon pour avoir touché sa voiture et a également fait des gestes qui montraient son agacement.

«Je te vois déjà. Tu n’as pas à toucher à la voiture», entend-on dire Umtiti devant le regard surpris de son jeune fan. Les réseaux ont clairement critiqué son comportement. Apparemment, Umtiti devrait mieux gérer la tolérance avec ses fans.