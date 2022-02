Samuel Eto’o : «Voici les 2 équipes favorites pour atteindre la finale Qatar 2022

Maurizio Zamparini, président historique du club italien de Palerme, est décédé ce mardi à l’âge de 80 ans des suites d’une grave maladie. C’est le manager qui a signé La Joya et l’a propulsé vers la célébrité. Choc en Serie A.

Maurizio Zamparini, président historique du club italien de Palerme, est décédé ce mardi à l’âge de 80 ans des suites d’une grave maladie, après une longue carrière dédiée au football dans laquelle il a lancé des talents de classe mondiale comme les Argentins Paulo Dybala et Javier Pastore ou l’uruguayen Edinson Cavany.

Le décès de l’homme d’affaires italien, qui était hospitalisé depuis plusieurs semaines dans une clinique de Ravenne (nord), a été confirmé par le club et se sont multipliés ces dernières heures les messages de condoléances de nombreux clubs de Serie A.

Palerme entre 2002 et 2018, quand le club sicilien a obtenu les meilleurs résultats de son histoire, jusqu’à disputer trois éditions consécutives de la Coupe UEFA, en 2005, 2006 et 2007, en plus d’être finaliste de la Coupe d’Italie.

Expert du football, il a amené à Palerme de jeunes talents comme Dybala, Cavani, Pastore, le Slovène Josip Ilicic, l’Italo-brésilien Amauri ou des champions du monde comme Andrea Barzagli.

Il a signé Dybala en 2012, alors qu’il avait 19 ans, et l’a transféré trois ans plus tard à la Juventus pour plus de quarante millions d’euros.

Pastore, vendu au Paris Saint Germain pour 45 millions, et Cavani, signé pour cinq millions et vendu à Naples pour 17, étaient d’autres paris exceptionnels du Palerme de Zamparini.

On se souvient de lui en Italie comme l’un des présidents les plus exigeants avec ses entraîneurs et, au cours de sa longue carrière, il a licencié jusqu’à 51 techniciens.

Gian Piero Gasperini, qui triomphe désormais à l’Atalanta ; Stefano Pioli, entraîneur de Milan, ou Francesco Guidolin sont quelques techniciens qui ont eu des relations de travail avec l’homme d’affaires italien.