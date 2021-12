Samuel Eto’o : à peine élu, l’international camerounais reçoit une mauvaise nouvelle

L’ancienne superstar du football et désormais président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto’o doit près d’un million d’euros au fisc espagnol. Son nom apparaît sur la liste de «débiteurs» auprès des finances publiques d’après un rapport publié lundi.

«Eto’o Fils Samuel» doit en effet, selon ce document, 981.598,19 euros au Trésor Public espagnol. L’ancien buteur des Lions indomptables, 40 ans, qui a notamment joué de 2004 à 2009 au FC Barcelone, a été élu le 11 décembre à la tête de la fédération camerounaise de football.

En novembre 2016, le parquet espagnol avait requis à l’encontre du Camerounais des peines représentant au total dix ans de prison et une amende de 18 millions d’euros, accusant le joueur de ne pas avoir payé 3,9 millions d’euros tirés de ses droits à l’image lors de sa période au FC Barcelone.

Twitter également sur la liste

Intitulé «liste de débiteurs», le document regroupe des milliers de particuliers et d’entreprises présentant une «dette supérieure à 600.000 euros» auprès du fisc espagnol, un seuil revu à la baisse par rapport à l’ancienne limite d’un million.

La liste comporte, par conséquent, davantage de noms, avec un total de plus de 7.200 en 2021 contre environ 3.400 en 2020. Twitter apparaît également sur la liste des débiteurs importants avec une ardoise de 800.795,01 euros. Le fisc n’a pas fourni plus de détails.

En septembre 2020, Neymar, la star brésilienne du Paris Saint-Germain, était devenu le pire «mauvais payeur» du fisc espagnol avec une dette d’un montant de 34.624.268,60 euros.

Le Trésor public n’avait, là non plus, pas précisé à quoi correspondait cette dette et si elle était liée à son transfert en 2013 au Barça.