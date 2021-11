Samuel Eto’o : l’international camerounais a choisi le meilleur footballeur de toute l’histoire

Le légendaire Samuel Eto’o, l’un des meilleurs attaquants de ces derniers temps, s’est positionné dans le débat sur le meilleur footballeur de l’histoire.

Certains restent chez Maradona ou Pelé, d’autres optent pour Cristiano Ronaldo ou Ronaldo Nazário. Toutes les positions sont respectables, mais il pense que THE GOAT est Lionel Messi.

Dans une interview avec El Clarín, l’Africain a déclaré que le génie argentin s’est amélioré au fil des ans et, à cause de ce qu’il a fait et évolué, il lui semble qu’il est le plus grand de tous les temps :

«Messi a toujours été très calme. garçon, très positif. Mais il a aussi toujours fait preuve de personnalité. Le temps qui passe nous change tous, la différence est que Messi l’a amélioré. Je l’aime, je n’en ai vu aucun comme lui, pour quelque chose je dis toujours qu’il est le meilleur de l’histoire. Il nous apprend toujours qu’il est le meilleur, maintenant il s’adapte à son nouveau club et il va très bien».

Le Lion indomptable voit l’Albiceleste de Messi avec des options pour la Coupe du monde 2022 au Qatar : «L’Argentine est toujours candidate, c’est un pays de football et de footballeurs. Je dis toujours que l’un des meilleurs passeurs que j’ai eu dans toute ma carrière était argentin et son nom est Ariel Ibagaza. À Majorque, nous nous sommes très bien compris».

Samuel Eto’o et Lionel Messi ont été coéquipiers au FC Barcelone pendant 5 saisons. Ensemble, ils ont célébré 8 titres collectifs, dont 3 ligues espagnoles et 2 UEFA Champions League.

Lionel Messi enregistre 756 buts et 315 passes décisives en 945 matches officiels au niveau absolu. Participation plus directe aux points (1071) que les matchs joués (945) dans le football professionnel. L’art de jouer et de faire jouer à l’état pur.