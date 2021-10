Samuel Eto’o : le camerounais évoque la situation du Barça

Interrogé sur le Clásico le 24 octobre, Eto’o confie qu’il est le tournant pour le Barça.

«Les fans n’iront pas voir Messi ou Cristiano. Ce qui compte, c’est que l’équipe de votre cœur gagne. Barcelone a mal commencé, c’est vrai, mais c’est un match unique et les joueurs vont devoir en profiter pour changer la saison. Gagner le Real Madrid peut valoir six points», a-t-il souligné, pour préciser que «c’est le plus beau match du monde. J’ai joué des finales de Ligue des champions, mais je peux dire qu’El Clásico est unique, il y a rien»