Samuel Eto’o lâche la vérité : «C’est le joueur qui est dieu dans le Real Madrid actuel…»

Ils l’ont interrogé sur Vinicius Junior, mais Samuel Eto’o a fini par parler de Karim Benzema. La légende africaine comprend parfaitement le battage médiatique que l’ailier brésilien émergé à Flamengo est en train de réveiller. Cependant, il pense qu’en ce moment, Karim Benzema devrait être beaucoup plus respecté.

Pour le «Lion indomptable», KB9 est aujourd’hui le «Dieu» du Real Madrid. «Benzema est au-dessus de tout le monde. Il y a des choses dans le football que je ne comprends pas. Benzema est le leader du Real Madrid. Vinicius est un bon joueur, qui va devenir un joueur très important dans le football. Mais il faut donner la place de Dieu à Dieu. Et Benzema, aujourd’hui à Madrid, est Dieu. Et il faut lui donner sa place. Les gens ont dit : «Non Benzema, Cristiano Ronaldo». Cristiano est parti, Benzema est là. Et le Real Madrid continue de gagner car Benzema est là. Il faut lui donner sa place et puis les gosses auront leurs moments», ont-ils dit avec force le Samu, dans une interview au journal AS.

Et voici sa réflexion sur la 4e place de Benzema au Ballon d’Or : «Eh bien, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Mais cela n’enlève rien à la qualité de ce garçon et il faut respecter ce qu’il apporte au football, surtout au Real Madrid ces dernières années, où de nombreux joueurs sont passés et il a continué avec la même performance et même en s’améliorant».

Karim Benzema inscrit 17 buts et 8 passes décisives en 19 matchs disputés cette saison avec le Real Madrid. Meilleur buteur et assistant de la ligue. Il a marqué et aidé en UEFA Champions League. Intraitable.