Samuel Eto’o lâche enfin toute la vérité : «J’ai vu Vinicius, Haaland et Mbappé mais…»

Jennifer Lopez, tout juste mariée à Ben Affleck, est sur son petit nuage. Cela dit, selon l’ex de la chanteuse, Ojani Noa, ce mariage ne durera pas très longtemps.

Le premier époux de Jennifer Lopez s’est confié sur le mariage de la superstar avec Ben Affleck. «Jennifer aime l’idée d’aimer, elle a été fiancée six fois. Ben est son quatrième époux. J’étais son premier. Et elle me disait déjà que j’étais l’amour de sa vie», a commencé Ojani Noa à nos confrères de chez Daily Mail.

Ce dernier est le premier époux de Jennifer Lopez. Ils sont restés un an marié entre 1997 et 1998. Et d’après l’acteur, ils seraient encore mariés si la célébrité et ceux qu’il désigne comme «les parasites qui s’en nourrissent» n’avaient pas entravé leur relation.

Ainsi, il ne voit pas un grand avenir pour ce récent mariage. «Je lui souhaite le meilleur avec Ben, mais je ne suis pas convaincu que cela durera», a-t-il ainsi déclaré.

Alors, jalousie ou réel opinion objective ? Difficile de le dire. Ojani Noa doit, certes, très bien connaître son ex-épouse, cependant, rien n’indique une fin imminente pour ce couple. Du moins, pour le moment.

En effet, que ce soit leur mariage et même leur lune de miel, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont décidé de célébrer leur amour en grande pompe. Ils n’ont pas fait les choses à moitié.

Et pour ce qui est de leur mariage, seul l’avenir nous dira s’ils resteront ensemble pour toujours. Si Ojani Noa n’y croit pas, Jennifer Lopez, elle, semble y croire à fond. Affaire à suivre, donc !