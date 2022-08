Samuel Eto’o lâche enfin toute la vérité : «J’ai vu Vinicius, Haaland et Mbappé mais c’est…»

Kim Kardashian et Pete Davidson sont devenus l’un des couples les plus suivis et les plus aimés de l’industrie du divertissement. On ne s’attendait pas à voir la jeune comédienne de 28 ans sortir avec l’une des principales femmes d’affaires et mondaines de 41 ans au monde. Que faites-vous pour garder votre relation à distance ?

Pete Davidson tourne actuellement le film Wizards avec Orlando Bloom, Naomi Scott et Sean Harris en Australie. La femme d’affaires, en revanche, ne quitte pas ses États-Unis bien-aimés, en particulier sa résidence à Los Angeles. Vous avez de nombreux projets avec votre entreprise et votre famille qui vous obligent à rester à la maison.

Mais malgré les milliers et les milliers de kilomètres qui les séparent, Kim Kardashian et Pete Davidson ont réussi à ménager leur relation pour qu’elle reste saine malgré la distance, et tentent aussi de la faire grandir de jour en jour. Quel est ton secret?

Quel est le secret de Kim Kardashian et Pete Davidson pour entretenir une relation à distance ?

Selon le média E! News, la soeur de Kourtney et Khloé a assuré que le fait d’avoir son petit-ami éloigné n’est pas un problème pour leur relation et que l’amour continue de grandir. Mentionnez qu’ils sont heureux ensemble, qu’ils restent forts et qu’ils travaillent tous les jours pour que cela fonctionne.

Chaque fois que possible, en particulier la fondatrice de «Skims», elle se rend en Australie dans son jet privé pour voir son petit ami ne serait-ce qu’un petit instant au milieu du tournage.

Elle a séjourné dans la même chambre d’hôtel que l’acteur et a demandé à son équipe de ne pas l’attendre dans les prochains jours.

Kim Kardashian est retournée à Los Angeles et a poursuivi ses projets aux États-Unis, laissant Pete Davidson sur les enregistrements en Australie. Ils restent en communication constante par le biais de messages et d’appels vidéo chaque fois que leur temps libre coïncide.

Ils ont une dynamique qui peut sembler compliquée pour beaucoup mais ça marche pour eux. Dès que Pete Davidson aura fini d’enregistrer, il s’envolera pour la résidence de la sœur Kardashian pour rattraper le temps perdu, même de quelques jours.