Samuel Eto’o : «J’espère qu’il va gagner le Ballon d’Or parce qu’il le mérite»

Dans une interview accordée à la Chaîne de la Liga, en marge du Clasico de dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Samuel Eto’o s’est prononcé sur le Ballon d’Or 2022, la récompense décernée par France Football.

L’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun a confié que «le Clasico est le plus beau match qu’il ait joué de toute sa carrière». Et s’il espère que le Barça l’emporte ce dimanche face aux Merengue, Samuel Eto’o a plutôt eu un avis différent lorsqu’on lui a demandé de nommer le meilleur attaquant entre Robert Lewandowski et Karim Benzema.

«Eh bien, ce sont tous les deux des joueurs spectaculaires. Je serai toujours du côté d’un joueur du Barça mais j’ai un immense respect pour Benzema et je sais qu’il est en avance sur tous les autres attaquants en ce moment et même s’il est au Real Madrid. J’espère qu’il va gagner le Ballon d’Or parce qu’il le mérite», a tranché le quadruple Ballon d’Or Africain.