Samuel Eto’o : «Je ne parle même pas de moi, mais lui…»

Samuel Eto’o a toujours été un footballeur et un homme à défier les croyances. Talent précoce, l’attaquant a traditionnellement une longueur d’avance sur les autres. À l’âge de 16 ans, il a signé pour le Real Madrid et allait plus tard avoir une carrière merveilleusement décorée.

Eto’o a remporté plusieurs titres de la Ligue des champions, marqué un nombre extrême de buts et, ce faisant, est devenu l’un des footballeurs africains les plus titrés que nous ayons jamais vus, sinon le plus titré.

Le Camerounais a joué dans l’un des «triumvirats offensifs» les plus formidables du football moderne aux côtés de Lionel Messi et Thierry Henry.

Justement l’actuel Président de la Fédération Camerounaise de football ne comprend pas pourquoi le français n’a jamais gagné le ballon d’or. Présent sur l’émission CFC il y a quelques années, Samuel Eto’o a montré son indignation

«C’est très injuste que Thierry Henry n’ait pas gagné au moins une fois le ballon d’or dans sa carrière. Je ne parle même pas de moi mais Titi avait tout gagné à Arsenal et en 2006, il va jusqu’en finale de la Coupe du monde. Je pense que ça serai une justice s’il avait gagné au moins une fois ce trophée», avait déclaré Samuel Eto’o.