Samuel Eto’o : «J’ai vu Kylian Mbappé et Erling Haaland mais le meilleur c’est…»

Il y a quelques mois à peine, le légendaire Samuel Eto’o partageait ses impressions les plus honnêtes sur les performances des deux jeunes qui ont le plus brillé dans l’élite ces derniers temps : Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Bien qu’il reconnaisse que l’androïde norvégien lui semble un formidable attaquant, la légende du FC Barcelone, qui a réalisé deux triplés tout au long de sa carrière professionnelle, a accepté qu’il voit le champion du monde français avec le potentiel de devenir l’héritier du trône qui dans quelques années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo seront libérés.