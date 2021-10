Samuel Eto’o : impliqué dans une affaire de paternité, le camerounais risque la prison

Samuel Eto’o est impliqué dans une affaire de paternité depuis quelques années maintenant, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour lui.

Erika do Rosário Neves, 19 ans, est une jeune femme qui prétend être la fille d’Eto’o, résultat d’une prétendue relation que la Camerounaise aurait eue avec sa mère, Adinelsa do Rosário, à Madrid.

Pourtant, l’ancien attaquant de l’Inter et de Barcelone, actuellement âgé de 40 ans, a désobéi à la justice pendant plus de deux ans, une période qui s’est écoulée depuis que la jeune femme a demandé un test ADN et une pension de 1500 euros par mois. Cependant, jusqu’à présent, le joueur n’a pas payé le montant en souffrance et a déjà une dette de 60 000 euros.

Pour cette raison, l’ancien international camerounais pourrait être condamné à de la prison s’il ne paie pas ce qu’il doit, selon Fernando Osuna, avocat d’Erika do Rosário Neves, dans des déclarations à ‘El Espanol’.

«Il n’a pas payé, il est obligé de le faire et il peut aller en prison s’il ne paie pas. En plus du tribunal saisissant ce qu’il a, ce qui est beaucoup, il peut aller en prison car en Espagne cette situation est considérée comme un délit. Nous ne voulons pas faire de sang et s’il paie, tant mieux. Cependant, si vous continuez à refuser, nous déposerons une plainte pour violation des devoirs familiaux. Ou, encore, par abandon familial», a-t-il expliqué.

En février 2020, il y a eu un procès pour étudier l’affaire, ce qui, selon Fernando Osuna, pourrait aggraver la situation d’Eto’o. Si le juge comprend qu’il y a une fraude manifeste à la loi et un abus de droit de la part du Camerounais, cela peut l’amener à assumer le rôle du père de la fille.