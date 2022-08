Samuel Eto’o : «Il sera le dieu du football quand Messi et Cristiano partiront»

Victime d’une blessure au ménisque latéral du genou droit, Paul Pogba s’apprête à refuser de suivre une opération et de jouer ainsi tout au long de la saison. Ceci afin de maximiser ses chances pour le mondial.

Le Français a souffert du problème lors d’une séance d’entraînement aux États-Unis avec la Juventus, et des tests ont révélé qu’il avait subi une blessure au ménisque latéral au genou droit. Une semaine s’est écoulée et aucune décision n’a encore été prise concernant la situation de Pogba.

Comme l’a rapporté Calciomercato, Pogba ne peut plus reporter sa consultation, donc demain il sera à Lyon pour rencontrer le professeur Cottet, qui va lui asséner le genou et voir s’il doit subir une opération ou non. Si cela ne tenait qu’au Français, il ne voudrait pas subir d’opération et préférerait essayer de gérer la blessure tout au long de la saison. Pogba a été en contact avec le personnel médical de la Juventus et ceux de l’équipe de France, examinant attentivement ses options.