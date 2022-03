Samuel Eto’o : «Il méritait 3 ou 4 Ballons d’Or, le football est injuste avec lui»

Samuel Eto’o est incontestablement l’un des plus grands de l’histoire du FC Barcelone. Ayant porté le maillot catalan entre 2004 et 2009, l’attaquant camerounais a gagné tout ce qui était possible avec les Culés pendant son passage en Catalogne.

Le Lion Indomptable et président de la fédération camerounaise de football peut aussi s’enorgueillir d’avoir côtoyé de très grands joueurs.

Et d’après l’ancien goleador, son ex-coéquipier Andrés Iniesta aurait mérité de remporter le trophée du Ballon d’Or à plusieurs reprises. Pour Eto’o, le football n’a pas vraiment été juste avec l’ancien magicien des Blaugranas.

«Messi ou Ronaldo ? Pour moi, Messi reste le meilleur. C’est comme mon fils. Je l’ai vu arriver dans cette belle équipe. Mais mon préféré reste Iniesta. Le monde du football est injuste avec lui. Il méritait 3 ou 4 Ballons d’Or. C’est un joueur incroyable», a indiqué le double champion d’Afrique auprès de Téléfoot en 2016.