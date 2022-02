Samuel Eto’o : «Il est meilleur que moi mais il est très paresseux sinon…»

L’international camerounais et désormais président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o, reconnait enfin qu’un joueur a plus de talents que lui. Samuel Eto’o est sans aucun doute l’une des plus grandes légendes que le football africain. Un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n’est le meilleur.

Actuellement Président de la Fecafoot, l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun a remporté à quatre reprises le Ballon d’or africain. Il a aussi terminé troisième du titre de joueur mondial de l’année de la FIFA et a remporté deux triplés européens consécutifs sans oublié la CAN, ainsi que l’or olympique.

Malgré son riche palmarès, Samuel Eto’o a laissé entendre que son frère David Eto’o était plus talentueux que lui.

«Il est meilleur que moi. Mais, a-t-il ce sens de sacrifice pour me dépasser ? C’est la question. Parce que pour réussir dans le football, il faut faire des sacrifices, il faut travailler dur. Dans le football, quelques fois, tu as du mal à te réveiller pour aller à l’entrainement. A-t-il envie d’être meilleur que moi dans ce sens ?», avait lâché l’ancien Blaugrana il y a quelques années.

Gros fêtard et moins concentré sur le football, David Eto’o a fait une carrière dans l’anonymat «J’étais tellement fort. Je n’ai pas respecté le football. J’aimais plus la fête que le football. Si tu ne respectes pas le football il ne va pas te respecter. Aujourd’hui je regrette, mais je suis content pour ma nouvelle vie.

J’ai arrêté l’école avec un niveau BEPC, parce qu’il y avait des contraintes. Le football. En 4eme à la Kadji Sport Académie je vais à Barcelone à la Massia, je rejoins les Messi, Xavi…», a pour sa part confié David Eto’o, ancien joueur Union de Douala.