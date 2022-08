Samuel Eto’o : «C’est lui le meilleur joueur au monde actuellement»

Dans des déclarations faite à la chaîne de télévision américaine ESPN, ce mardi, l’ancienne star de Barcelone et de l’équipe nationale bulgare Hristo Stoitchkov a révélé qu’il se sentait coupable de ne pas avoir aidé Diego Armando Maradona à quitter le train de vie qu’il menait.

«Parfois, je me sens coupable de ses vices, de ne pas l’avoir séparé des vautours qui l’entouraient. Nous avions une forte amitié. Parfois, je restais assis à la maison et je me demandais si je ne pouvais pas faire quelque chose et je me sentais un peu coupable. J’ai eu l’occasion de faire quelque chose et j’étais fâché de voir Diego entouré d’individus en costume-cravate qui se souciaient peu de son bien-être», a-t-il déclaré.

«Il avait tous les numéros de téléphone, que ce soit le sien ou celui qui était avec lui. Nous avons parlé plusieurs fois, mais la dernière fois, c’était en février 2016. Il m’a appelé pour mon anniversaire et depuis lors, quand il a appelé, il dormait, se reposait ou se promenait. Je l’ai vu souffrir tant de fois. J’espère juste qu’il pourra reposer en paix maintenant», a-t-il conclu.