Samuel Eto’o avoue : «Je le jure. J’ai vu Vinicius, Haaland et Mbappé mais c’est lui…»

Lizzo a surpris tous ses followers en portant une bague large et brillante à son annulaire, est-ce une bague de fiançailles ? la rumeur grandit de plus en plus.

Le samedi 4, elle est sortie le soir avec un look rose éblouissant qui a captivé tout le monde sur son passage. Sur ses gants élégants, un bijou s’est démarqué qui nous a laissé beaucoup de doutes. Tout s’est passé lors de la projection de son émission «Prime Video Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls».

Elle a partagé une jolie photo sur son compte Instagram officiel avec un homme mystérieux lors de l’événement, et en gros plan, nous voyons la main montrant l’énorme bijou étincelant au doigt. Est-ce qu’on voit son fiancé ?

Ce serait certainement le mariage de l’année. Ses followers ont remarqué ce détail et ont presque immédiatement fait la photo virale en se demandant s’il arriverait bientôt à l’autel.

Les commentaires et les théories sur un éventuel engagement ne cessent d’envahir partout sur Twitter. «EST-CE QUE LIZZO EST ENGAGÉE !?», «Lizzo est fiancée omggg !?» et «C’est quoi cette bague à ton annulaire ?» Ce sont quelques-uns des commentaires qui peuvent être lus sur la plateforme.

La chanteuse a récemment confirmé dans une interview accordée à Andy Cohen qu’elle entretient une relation amoureuse avec un homme mystérieux dont elle n’a pas révélé l’identité mais qui devient sérieux ces derniers jours.

Elle a avoué qu’il n’a pas été difficile de garder le secret même en tant que personne publique car elle est avec la bonne et la soutient trop.

Mais ensuite, ses fans se sont posé la question suivante : l’homme sur la photo sera-t-il son partenaire et peut-être son fiancé ? Certains médias nationaux nomment le comédien Myke Wright comme partenaire de Lizzo pour les avoir capturés en mars 2021 ensemble à Malibu.

Elle ne l’a pas encore confirmé ou infirmé, peut-être que dans les prochains jours nous aurons plus d’informations sur les rumeurs qui se sont déchaînées.