Samuel Eto’o avoue : «Je le jure. J’ai dit à Guardiola, ‘tu vas me demander pardon, parce que…»

Bien qu’il soit considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de football au monde et, par conséquent, l’un des plus respectés, Pep Guardiola a également su récolter les inimitiés dans chacun des clubs qu’il a traversés.

Aussi bien à Barcelone, qu’au Bayern Munich et désormais à Manchester City, l’entraîneur catalan s’est heurté à certaines stars à qui il n’a pas laissé beaucoup d’options, plutôt que de se contenter d’obéir à ses ordres.

L’un des cas les plus marquants est celui du Franco-marocain Mehdi Benatia, qui était sous les ordres de Guardiola au Bayern Munich. Dans une interview pour RMC Sport en 2019, Benatia reconnaissait les qualités techniques de l’Espagnol mais personnellement n’appréciait pas le traitement.

«Il ne s’intéresse pas au côté humain d’un joueur. C’est mon avis et beaucoup le partagent. Guardiola n’accorde pas beaucoup d’importance à l’aspect humain. Il dit que c’est parce qu’il a eu des déceptions dans le passé», a déclaré Benatia.

«Je t’ai acheté, je t’ai aimé. Tu as cette qualité et l’autre qualité. J’ai besoin de ça, je vais t’apprendre ceci et cela, tu es là pour faire ce que je te dis, mais nous ne sommes pas là être amis», a-t-il avoué à son arrivée.

Benatia a reconnu qu’il n’avait pas de bons sentiments avec Guardiola : «Je suis venu de Rome avec Rudi García (un autre entraîneur catalan). Nous n’étions pas amis, mais nous avions une excellente relation. Pareil avec Guidolin à l’Udinese. Mais avec Guardiola, non.»

En revanche, Benatia a souligné les aspects en tant qu’entraîneur : «Il vous montre comment positionner votre corps, comment contrôler le ballon pour que vos épaules soient complètement orientées vers le jeu. Tactiquement, il se battra toujours pour la supériorité au milieu de terrain, il veut jouer.

Non, j’ai fait des sprints avec lui en deux ans. C’est peut-être le meilleur au monde au niveau tactique. J’avais 28 ans et je pense qu’il avait une grande connaissance du football, quand je suis venu au Bayern. Et pourtant, chaque jour j’avais l’impression de découvrir une nouvelle facette du football.»