Sami Khedira avoue enfin la vérité : «Même en tant que madridista, je peux dire que cette équipe est la meilleure…»

Il a été champion de Bundesliga avec Stuttgart, a remporté tous les titres possibles avec le Real Madrid et est devenu champion du monde avec l’équipe nationale allemande.

Il a joué dans de très bons tirages, vraiment extraordinaires. Cependant, entrant dans le domaine de la sincérité, il pense que la meilleure équipe qu’il ait vue est la version FC Barcelona 2010 de Pep Guardiola.

Attention à ses aveux dans une interview pour ESPN FC : «Même en tant que madridista, je peux dire que cette équipe (le FC Barcelone de Pep Guardiola), en 2010, est peut-être la meilleure équipe que j’aie jamais vue. Bien sûr, j’ai joué dans une équipe incroyable, mais cette équipe…».

Ses meilleurs adversaires étaient, sans aucun doute, Andrés Iniesta et Xavi Hernández. Et Busquets était aussi impressionnant : «Les meilleurs adversaires que j’ai eus étaient Xavi et Iniesta. Malheureusement, ils n’ont jamais remporté le Ballon d’Or, tout comme Busquets. Ces 3 joueurs n’ont jamais perdu le ballon».

La stratégie pour arrêter les footballeurs à qui on ne pouvait pas prendre le ballon dans les duels : «On ne peut pas leur prendre le ballon s’ils le reçoivent, donc il faut trouver des solutions. Il fallait anticiper. S’ils passaient le ballon, vous deviez lire le jeu et ensuite voler le ballon.

Et si on leur enlevait le ballon comme ça, ils n’étaient pas organisés, car Dani Alves ou Abidal étaient des attaquants. Si on leur prenait le ballon, on attaquerait immédiatement. Et c’est ce que nous avons fait.

Nous avons joué environ 10-12 Clásicos, et nous n’en avons perdu que 2. Dans les autres, nous avons égalé ou gagné. C’était notre tactique. Vous ne pouviez pas leur prendre le ballon directement, seulement avec une faute.»