Salvador : le président Bukele s’affuble du nom de «dictateur» sur Twitter

Au mois d’avril 2022, les Français seront appelés à voter au premier tour de la Présidentielle de 2022. Ces derniers auront donc pour mission d’élire le ou la futur(e) président(e) de la République.

Deux semaines plus tard. Ils seront donc de retour aux urnes pour le second tour. Pour rappel, l’actuel Président, Emmanuel Macron a été élu le 7 mai 2017. Son mandat prend donc fin le 13 mai 2022.

À 7 mois donc des prochaines élections présidentielles. Le nombre de candidats continue d’augmenter. Pour le moment, ils sont plus d’une dizaine à avoir fait part de leur désir de viser l’Élysée.

Mais alors quels noms va-t-on découvrir sur les bulletins de vote en avril prochain ? Certaines candidatures ne font pas débat au sein de leur parti. D’autres devront tout de même passer par des systèmes de désignation. Ou même des primaires.

Parmi les noms, on retrouve donc Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Ou encore Jean-Luc Mélenchon. Florian Philippot, Xavier Bertrand ou encore Nathalie Arthaud sont, eux aussi, de la partie.

Anne Hidalgo, la maire de Paris a, elle aussi, exprimé le souhait de rejoindre la course à l’Élysée. D’autres candidatures, quant à elles, ont été plus étonnantes. Eh oui. Celle de Jean-Marie Bigard par exemple. Ou encore Cyril Hanouna ! Oui oui, le présentateur de TPMP.

Le premier a décidé de «rester libre et solidaire» et s’est retiré. Quant à Cyril Hanouna, ce qui partait d’une simple blague aurait bien pu arriver. Mais peut-il vraiment le faire ?

Cyril Hanouna président ?

Connu pour son humour gaga et ses nombreuses provocations à l’antenne, l’animateur de TPMP est une figure incontournable du PAF. Eh oui. Que l’on soit fan ou pas. Il faut l’admettre.

Au fil des années, Cyril Hanouna s’est construit un véritable empire autour de ses émissions. Balance ton post, TPMP ou encore À prendre ou à laisser. Sans oublier la Grande Darka. Rien que ça !

Les fans de Cyril Hanouna retrouvent toujours la même ambiance sur le plateau. Du rire, des clashs et des débats houleux. Qui alimentent nuit et jour les réseaux sociaux. Tout pour le buzz !

Il y a quelque temps, un article de Capital disait que le présentateur avait déposé la marque Hanouna2022. Cette nouvelle a fait son effet. Et la rumeur de sa présentation aux élections a enflé sur les réseaux sociaux.

Très vite, le présentateur a démenti ces rumeurs sur le plateau de son émission. Il n’a donc pas l’intention de se présenter. Mais il a bel et bien déposé la marque «Hanouna2022». En effet, pour empêcher toute tentative de «cybersquatting».

«Ne vous inquiétez pas. Alors je vous dis pourquoi on a fait ça». déclare-t-il sur le plateau de l’émission. Il explique que sur Twitter, ils étaient dans les tendances du réseau social avec #Hanouna2022.

«On s’est dit qu’il y aurait peut-être un mec qui allait le déposer. Qui allait essayer de se faire de l’argent sur notre nom avec des casquettes.». ajoute-t-il, rapport Mcetv. Mais peut-il vraiment devenir président ?

Que dit la loi ?

Aussi étonnante soit-elle, la candidature de Cyril Hanouna aux Présidentielles de 2022 est tout à fait plausible. Eh oui. L’animateur de 46 ans serait tout à fait éligible. Puisqu’il pourrait facilement réunir toutes les conditions nécessaires à cela. Rien que ça.

La loi du 6 novembre 1962 établit un système de représentation. Pour éviter toutes candidatures fantaisistes ! Ce système a ensuite été modifié par la loi du 18 juin 1976. Qui rend alors les candidatures recevables que si elles sont parrainées. Par au moins 500 citoyens titulaires de mandats électifs.

De plus, il y a la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Celle-ci oblige les candidats à remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de leur situation patrimoniale. Et les engage à déposer une nouvelle déclaration à la fin de leur mandat.

Pour résumer, chaque candidat qui veut se lancer dans la course à l’Élysée doit remplir plusieurs conditions. Il doit être électeur et de nationalité française. Doit être majeur. Et avoir satisfait aux obligations du code du service national.

Il ne doit donc pas être sous tutelle. Et doit avoir établi sa déclaration de situation patrimoniale. Aussi, il doit posséder un compte bancaire de campagne. Et recueillir les 500 parrainages pour valider sa candidature. De plus, rappelons qu’il ne peut pas être candidat à un 3ème mandat consécutif de président de la République

En tout cas, Cyril Hanouna ne semble pas avoir pour projet la course à l’Élysée. Mais il a tout de même prévu un bon programme pour l’occasion. Eh oui.

La blague de Cyril Hanouna

Farceur jusqu’au bout, Cyril Hanouna comptait profiter des Présidentielles pour faire une blague à la France entière ! En effet, le jeune animateur avait imaginé une «grosse blague». Qui a bien failli arriver ! Eh oui…

Cyril Hanouna a pensé à un canular en vue de l’élection de 2022. Le 19 juin dernier, il s’est confié à ce sujet dans une interview pour le Parisien.

Il voulait donc faire une blague. Et faire croire qu’il allait se présenter. «On avait imaginé un tour de France des marchés et des maires pour obtenir les 500 signatures. On a vraiment failli le faire.» explique-t-il au média français. L’animateur a bien failli aller au bout de sa blague. «Juste pour rigoler».

«On a vraiment failli le faire. Mais le temps qu’on dévoile la supercherie, on en aurait pris plein la gueule. Je me suis dit : les mecs vont me taper dessus.» explique-t-il. D’ailleurs, on n’en doute pas un seul instant !

De plus, niveau logistique, cela aurait été compliqué à mettre en place. «Et puis il y aurait eu un problème avec ma présence à l’antenne». peut-on lire dans l’interview.

Le canular ne verra pas le jour. Morgan Navarro, dessinateur isérois, a tout de même imaginé Cyril Hanouna président dans la BD Le Président. Il le met alors en scène comme seul rempart face à Marine Le Pen.

C’est aussi proche qu’on ne verra jamais Cyril Hanouna approcher de l’Élysée. Mais, l’animateur star de C8 sera bel et bien impliqué dans les Présidentielles 2022.

Des projets politiques ?

Cyril Hanouna ne comptait pas rester les bras croisé alors qu’un évènement de cet envergure se prépare. Il faut surtout savoir que l’animateur phare de C8 a un véritable penchant pour la politique.

Moins de nouilles dans le slip et plus de sujets politiques, c’est ce qu’espère faire Cyril Hanouna. D’ailleurs, le présentateur de Touche pas à mon poste semble avoir une idée bien précise du rôle qu’il souhaite jouer. Eh oui.

Il faut savoir que l’animateur accueille de nombreuses personnalités politiques dans Touche pas à mon poste. S’il a nié toutes ambitions présidentielles, il a tout de même avoué vouloir jouer un rôle au sein de la famille politique.

En effet, il souhaite devenir «un médiateur» entre la population et les politiques. Un projet qu’il commence déjà à faire. Souvenez-vous, il a accueilli sur son plateau les Gilets Jaunes. Mais aussi les étudiants. Il explique alors se servir des politiques comme trait d’union.

«Il y a plein de gens qui ne peuvent pas avoir accès aux politiques et qui ont plein de revendications». explique-t-il sans rien nous apprendre de nouveau.

Mais il est vrai que Cyril Hanouna a prouvé que son intervention pouvait avoir un véritable impact. Comme pour le cas des étudiants, où il a eu Jean-Michel Blaquer et que les choses ont «bougé derrière».

Suivi par une grande communauté de fans, le présentateur assure qu’il ne veut pas faire ami ami avec les politiques. Il aimerait donc se garder un rôle de médiateur neutre ? Reste à voir comment cela évolue.

Cyril Hanouna animateur du débat présidentiel ?

Cyril Hanouna a un public qui lui ai fidèle. Eh oui. Mais il a aussi réussi à séduire certaines personnalités politiques. Si bien que certains le verrait bien animer le débat d’entre deux tours. Rien que ça !

L’animateur de divertissement et producteur sur C8 pourrait-il présenter des débats politiques ? À voir comment les débats finissent sur le plateau de TPMP, on a beaucoup de mal à l’imaginer tenir ce rôle. Et pourtant, certains y croient.

Notamment Marlène Shiappa. Qui estime que Cyril Hanouna serait même le candidat idéal pour incarner le débat de la présidentielle de 2022. «En 2022, c’est lui qui devrait coprésenter le débat d’entre-deux-tours». affirme-t-elle. Eh oui, rien que ça !

»C’est quelqu’un de brillant. Qui connaît la société française. Mais il est de bon ton de cogner sur lui. Cela relève du mépris de classe». estime la ministre. L’animateur de son côté, ne semble pas plus emballé que ça par cette idée.

«Le débat d’entre-deux-tours, franchement, non. Mais des spéciales pour les présidentielles, oui. À fond». avait-il répondu sur le plateau de TPMP. Ainsi, l’animateur compte bien s’impliquer dans la campagne pour la présidentielle. Eh oui !

Il prépare en effet une nouvelle émission politique. Durant laquelle il espère donc accueillir, un par un, les candidats à l’élection. On peut donc espérer un prime par personne. On a hâte de découvrir tout ça. Affaire à suivre.