Salma Hayek révèle qu’Angelia Jolie hésitait à lui casser le visage dans un gâteau

Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont montrés et se sont montrés dans le département de la mode lors de leur visite à New York !

Les couples dont les couleurs se coordonnent ensemble, restent ensemble. Il semble que Kourtney Kardashian et son petit ami, Travis Barker, aient mis cette théorie à l’épreuve lorsqu’ils sont sortis à New York le 15 octobre dans des tenues monochromes assorties.

L’ancien de L’incroyable famille Kardashian a été aperçu en train de dîner au Polo Bar avec le batteur de Blink-182 et les deux se sont jumelés dans des ensembles noirs de la tête aux pieds.

Kourt, qui a également vu la comédie musicale de Broadway Hadestown plus tard dans la nuit, abasourdie dans un haut sans bretelles en soie qu’elle a associé à un pantalon de tailleur et des bottes à bout carré.

Elle a accessoirisé avec un sac à main noir flou et a coiffé ses tresses brun foncé dans une éruption ondulée. Elle a serré les mains de son petit ami, qui lui a assorti un t-shirt noir uni, un jean et des bottes de combat, alors qu’ils se dirigeaient vers leur hôtel.

Plus tôt dans la journée, ils ont été repérés à Soho, cette fois dans des tenues blanches assorties ! Kourt a opté pour un trench-coat, une robe en cuir et des bottes jusqu’aux genoux, car elle portait un sac à main noir et des lunettes de soleil noires.

Comme les fans le savent, Travis devrait se produire ce soir sur Saturday Night Live, qui sera animé par Rami Malek, 40 ans. Le musicien a taquiné une apparition via ses histoires Instagram – y compris en publiant un instantané d’une loge avec son nom.