Salaire de Pep Guardiola : combien va-t-il gagner cette saison à Manchester City

Comme le rapporte ‘Vanity Fair’, le joueur de tennis est arrivé dans la capitale accompagné de sa sœur, Maribel Nadal, et de son épouse, Mery Perelló.

Rafa Nadal restera à l’écart des courts de tennis jusqu’à l’année prochaine, comme il l’a lui-même communiqué via ses réseaux sociaux le 20 août, en raison d’avoir «un an plus que je n’aurais dû avec mon pied»

Pourtant, avec cette pause entre les deux, le tennisman se concentre sur une autre de ses facettes, le business. Et, comme le rapporte le magazine «Vanity Fair», il est à Madrid avec sa sœur, Maribel Nadal, et sa femme, Mery Perelló.

Quelques appartements de luxe

En effet, Rafa Nadal est là pour visiter les appartements de luxe situés dans la Villa de Paris, au centre de Madrid. Deux immeubles à appartements en cours de rénovation et qui appartiennent au groupe Mabel Capital depuis 2017, dont celui de Manacor est l’un des investisseurs les plus en vue.

Ce sont onze logements qui sont à vendre à un prix qui ne convient pas à toutes les bourses, les penthouses à 20.000 euros le mètre carré, devenant l’immeuble résidentiel le plus cher et le plus luxueux de la capitale, comme l’assure le magazine ‘Salut !’.

Les bâtiments sont en cours de réhabilitation, puisqu’ils datent du XIXe siècle, en 1889, la façade restant intacte. Tout cela est l’œuvre de l’architecte Rafael Robledo et avec un design d’intérieur de luxe du studio Ilmiodesign.

Et c’est que les deux propriétés ont des espaces communs différents, un spa, une salle de sport, un garage entièrement automatisé pour leurs propriétaires, et un service de surveillance et de sécurité 24h/24.

Par ailleurs, il est à noter qu’au cours du printemps de cette année, le magazine a constaté que la femme d’affaires Marta Ortega était devenue l’une des acquéreurs d’une de ces maisons de luxe.