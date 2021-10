Mohamed Salah : voici ce que fait l’égyptien pour inscrire tant de buts

Les noms de Mbappé et Haaland sont toujours étroitement liés au Real Madrid pour la saison prochaine. C’est ce dont Alfonso, l’ancien joueur du Real Madrid parmi d’autres équipes, a parlé dans une interview dans Le Journal du club.

Lorsqu’on lui a demandé s’il choisirait Mbappé ou Haaland pour diriger le nouveau projet du Real Madrid, Alfonso a déclaré : «Je resterai certainement avec les deux. Le Real Madrid a toujours les meilleurs joueurs du monde . Florentino les amènera tous les deux».

Alfonso a également expliqué qu’il voit le Real Madrid formé pour se battre «pour tous les titres. C’est un grand club avec une grande équipe, c’est toujours un favori», a déclaré l’ancien joueur qui encense ensuite Benzema.

«J’aime Karim Benzema. C’est lui qui fait jouer l’équipe, protège et sait bien garder le ballon. Il sait qu’il est important dans cette équipe et assume son leadership avec des buts et du jeu», a-t-il laissé entendre sans oublier Vinicius qu’il qualifie de «jeune et prometteur, dont l’une de ses plus grandes vertus est la vitesse. Il aura le temps de montrer tous ses talents au monde».

Rappelons que la saison dernière, le Real Madrid avait une offre à Kylian Mbappe mais le français avait décidé de rester muet. Malgré les approches de Benzema en équipe nationale lors de l’Euro 2021, Mbappe n’a pas cédé et a ainsi manqué sa signature avec le club blanc. Il en était de même pour Erling Haaland qui devrait être enrôlé l’été dernier.