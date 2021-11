Sahel : Macron réunit vendredi ses homologues burkinabé, tchadien et nigérien

Le président français recevra vendredi ses homologues burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, tchadien Idriss Déby et nigérien Mohamed Bazoum pour évoquer «la situation au Sahel», a annoncé jeudi l’Élysée.

La présidence française n’a fourni aucune précision sur cette réunion organisée dans la matinée en marge d’une conférence internationale pour la Libye et le Forum pour la paix.

Elle intervient alors que les relations entre la France, ex-puissance coloniale et partenaire historique, et le Mali se sont dégradées, après un nouveau coup d’État à Bamako.

Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant notamment ses trois bases les plus au nord du Mali pour le recentrer autour de Gao et Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ce plan prévoit une réduction des effectifs, de plus de 5000 actuellement, à 2500-3000 d’ici 2023.

La tension est montée d’un cran en septembre quand le Premier ministre de transition malien Choguel Kokalla Maïga a accusé Paris d’un «abandon en plein vol» en raison de ce plan.

Des critiques censées justifier le possible recours par Bamako à la société paramilitaire privée russe Wagner, décrite comme proche du président russe Vladimir Poutine.

Les chefs des diplomaties russe Sergueï Lavrov et malienne Abdoulaye Diop ont réaffirmé jeudi leur volonté de poursuivre le partenariat militaire entre les deux pays, arguant d’un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises.