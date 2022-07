Sadio Mané : «Un jour, il me remplacera dans l’équipe nationale du Sénégal»

L’international sénégalais, Sadio Mané, vient d’être sacré Ballon d’Or Africain 2022, une distinction décernée par la confédération africaine de football au meilleur joueur africain de l’année.

Auteur d’une saison XXL avec Liverpool et le Sénégal, le joueur de 30 ans a obtenu le plus grand nombre de voix devant les deux autres finalistes : Mohamed Salah (Liverpool) et Edouard Mendy (Chelsea).

Sadio Mané, le nouvel attaquant du Bayern Munich remporte son deuxième Ballon d’Or et égale ainsi son aîné El Hadji Diouf.