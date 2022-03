Sadio Mané : «Quand j’ai raté le pénalty, ma mère était allée à…»

Cristiano Ronaldo, avec ses trois buts contre Tottenham Hotspur lors de la victoire de samedi sur Manchester United, est devenu le meilleur buteur de l’histoire, avec 807 buts, dépassant les 805 qu’il a marqués. Josef Bican.

Le Portugais a ouvert son compte de buteur avec une frappe de 30 mètres dans la lucarne d’Hugo Lloris, puis a converti une superbe passe de Jadon Sancho pour donner à United une avance de 2-1. Ronaldo a réglé le match avec une tête dans la dernière ligne droite pour donner la victoire à United.

Avec le premier but, Cristiano a égalé l’attaquant autrichien Josef Bican et avec le second il l’a dépassé, selon les chiffres gérés par la FIFA.

Avec ses buts contre Tottenham, Cristiano se classe également au quatrième rang des meilleurs buteurs de United en Premier League (96), dépassant le record de buts de Ruud Van Nistelrooy (95) et derrière seulement Paul Scholes (107), Ryan Giggs (109) et Wayne Rooney. (183).