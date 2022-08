Sadio Mané : «Même si je gagne la Coupe du Monde avec le Sénégal, je ne…»

Amis de longue date depuis leur passage à Génération Foot, au Sénégal, Sadio Mané et Désiré Segbé Azankpo sont à nouveau réunis. L’attaquant béninois de 29 ans rejoint officiellement l’équipe réserve du Bayern de Munich.

Désiré Segbé Azankpo est désormais autorisé à entrer dans le centre d’entraînement. Et pour cause. Grâce à l’appui de son ami, il a fait un test pendant deux semaines. Et grâce à son talent, il a réussi à convaincre le Bayern de lui donner sa chance.

L’Ecureuil a signé dimanche un contrat avec le géant Bavarois jusqu’en 2024. Il évoluera dans l’équipe réserve entraînée par l’ex-joueur du Bayern Martin Demichelis.

«Nouveau challenge pendant deux ans», a écrit Désiré Segbé Azankpo sur son compte Instagram. Et d’ajouter: «Heureux et fier de faire partie de ce club incroyable.»