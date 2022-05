Sadio Mané : «Le choix entre le Ballon d’Or et la Ligue des Champions, je vais prendre…»

Le club anglais Liverpool est devenu, ce samedi 14 mai 2022, sacré Champion de la 141ème édition de la FA Cup en s’imposant devant les Blues lors des tirs au but. En marge de cette séance, l’international sénégalais a manqué un penalty face à son compatriote Édouard Mendy.

Le manager, lors de sa conférence de presse d’après match, a admis non seulement qu’il travaillait ses tirs au but avec une société de neurosciences mais que cela ne l’a pas empêché de proférer de mauvais conseils à son attaquant pour son pénalty.

«Le penalty de Sadio est à 50 % de ma responsabilité. Je lui ai dit que le gardien de but savait exactement ce qu’il faisait normalement, alors je lui ai dit : ‘Tire-le de l’autre côté’. Combien de fois dans ma vie ai-je préféré me taire !», a admis l’entraîneur, qui a ensuite développé la question de la gestion de la séance de tirs au but avec une entreprise axée sur la neurologie.

«Nous l’avons obtenu -le trophée- après un match incroyable. Nous avons travaillé avec une société de neurosciences (neruo11) qui nous a dit que les pénaltys pouvaient être beaucoup entraînées. Ce titre est aussi pour eux», a expliqué le tacticien. Il n’a pas donné trop de détails sur la façon dont il a entraîné ses joueurs à tirer leurs pénaltys avec cette fameuse société ; il est conscient qu’il ne doit pas donner d’idées à ses adversaires.

En tout cas, le pénalty auquel il faisait référence, celui de Mané, était le cinquième de Liverpool. S’il s’était terminé par un but, les Reds auraient confirmé leur victoire un peu plus tôt. Ce n’est que lorsque Mason Mount a trouvé les gants d’Alisson quelques minutes plus tard que Tsimnikas, le héros, a scellé la victoire des Reds.