Sadio Mané : l’attaquant sénégalais serait dans le collimateur d’un géant européen

Nul doute que l’une des grandes déceptions de la finale de la Ligue des champions a été la performance de l’Egyptien Mohamed Salah, qui s’était déclaré ouvertement durant les semaines précédant le match qui s’est joué ce samedi 28 août à Paris et a gâché sa confiance.

Salah s’est lassé de parler de «revanche» de «compte en attente» et autres mais, quand il s’agissait de jouer, il a brillé par son absence et n’a eu qu’un seul coup franc, un vers la fin du match que Courtois a très bien neutralisé.

En ce sens, une légende française comme Thierry Henry a «assisté» l’Egyptien et l’a liquidé d’une phrase : «Si tu parles, tu dois gagner».

Salah a clôturé avec ce nouvel échec une année 2022 pour l’oubli où il est resté avec la Coupe d’Afrique (AFCON), sans la Coupe du monde du Qatar, sans le Premier ministre et maintenant c’est la Ligue des champions.

«Je le dis toujours. Ne parle jamais avant une finale. Battre le Real Madrid et puis tu parles et dis ‘C’était une revanche’ et tout ça. Quand tu parles avant une finale, tu dois aller la gagner» a souligné Henry.

«Je l’ai déjà dit plusieurs fois. Il s’agit de mettre le ballon dans le filet. Madrid en avait un et a marqué. Liverpool en avait beaucoup, mais ils ont affronté Courtois. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en demi-finale. Les gens ne le font pas . donnez-lui à Courtois le crédit qu’il mérite . Il est l’un des meilleurs au monde et meilleur qu’Ederson. Il l’a montré ce soir.»

Gary Neville, plus qu’heureux

Au-delà de l’analyse objective d’Henry, un ancien joueur d’Arsenal, qui était plus qu’heureux était l’ancien joueur de United, Gary Neville, qui estime que son rival le plus fidèle est à Liverpool :

«C’est tout à fait normal d’être heureux ce soir si vous êtes un fan de United ! Je suis putain d’excité !» Neville faisait partie du meilleur United de mémoire d’homme, celui des années 1990 et 2000 sous Alex Ferguson, même si, pour être réaliste, leurs grands rivaux à l’époque étaient Arsenal.