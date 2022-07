Sadio Mané lâche la vérité : «Le Real Madrid n’est pas…»

Malgré la victoire en finale de Ligue des Champions, Sadio Mané ne reconnait pas le Real Madrid comme la meilleure équipe au monde. L’attaquant sénégalais l’a fait savoir dans le documentaire exclusif de Canal+ dénommé Jour de Finale où il est protagoniste.

Le Real Madrid est la meilleure équipe au monde ? Pour Sadio Mané, la réponse est non. Le sénégalais ne considère pas non plus son club, Liverpool à ce titre.

«Quand on était mené 1-0, j’y croyais. En demi-finale, on était mené 2-0 contre Villarreal à la pause. Dans le vestiaire, moi j’ai parlé. On est revenu pour gagner ce match. (..)

Ce qu’a réalisé le Real Madrid cette saison en ligue des Champions est exceptionnelle. Mais pour moi, Manchester City est la meilleure équipe au monde», a déclaré Sadio Mané au micro de Canal +.

Avec un contrat qui expire en 2023 avec Liverpool, l’avenir de Sadio Mané à Anfield est plus qu’incertain. Le Champion d’Afrique est annoncé sur le départ et le Bayern Munich est pour le même, le favori pour l’enrôler.