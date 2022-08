Sadio Mané lâche enfin la vérité : «Les gens disent ça de moi…»

Dans un entretien accordé au site Internet du FC Bayern München, Sadio Mané a évoqué son enfance en se remémorant ses idoles footballistiques. Il a déclaré :

«Mes idoles à l’époque étaient Ronaldinho et El Hadji Diouf du Sénégal. C’étaient des joueurs exceptionnels. Je regardais des vidéos d’eux pendant des heures et j’essayais d’imiter tout ce qu’ils faisaient.»

Le joueur de 30 ans poursuit : «Ma mère m’a offert un maillot d’El Hadji Diouf, et quand j’ai été un peu plus âgé, j’ai moi-même acheté un maillot de Ronaldinho. J’ai travaillé plus, gagné de l’argent et économisé pour l’avoir. C’était un rêve de porter son nom dans le dos. Je ne voulais même pas enlever les maillots. J’en portais un différent chaque jour».

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait lui-même comme une star mondiale, Mane a ajouté :

«Les gens disent ça de moi, mais je ne me vois pas du tout comme une star mondiale. Je ne sais pas par où commencer avec cette expression. Tout ce qui m’importe, c’est de faire partie de l’équipe.

Je fais tout pour cela. Je veux aller jusqu’au bout pour mes coéquipiers : marquer des buts, fournir des passes décisives et gagner des matchs.»