Sadio Mané : «J’ai joué contre Cristiano et Messi (…) Ronaldinho mais le meilleur…»

«Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi?», Kingsley Coman a été mis sur la table, lorsqu’il a terminé une section de SPORT1 dans laquelle il devait confirmer sa position dans différents débats personnels et footballistiques.

Et contrairement à de nombreux joueurs de sa génération, le vainqueur du Sextete n’a pas eu beaucoup de complications pour sortir sa réponse.

L’international français, qui vient de renouveler avec le Bayern Munich jusqu’en 2027, a été très ferme en acceptant qu’il fait partie de ceux qui estiment que le meilleur footballeur de tous est Lionel Andrés Messi Cuccittini.

«Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Messi», a répondu le champion de l’UEFA Nations League, selon ce qui a été collecté (2022) sur la chaîne YouTube SPORT1.

Et en expliquant sa décision, il a même dit qu’il place le capitaine de l’équipe nationale argentine comme le plus grand de toute l’histoire : «Est-ce que (Messi) est le meilleur footballeur de tous les temps ? Pour moi oui. Cristiano est là aussi, mais Messi est plus talentueux. Tu peux travailler beaucoup, mais tu ne seras jamais comme lui.»