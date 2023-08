Sadio Mané déclare : «Il peut gagner le Ballon d’Or»

Les prétendants à la succession de Messi et Cristiano pour le Ballon d’Or de France Football sont Haaland et Mbappé, qui aspirent à prendre la relève. De plus, Sadio Mané considère également Vinícius comme ayant le potentiel et la qualité nécessaires pour rivaliser en tant que meilleur joueur mondial.

«Ces dernières années, l’évolution de Vinícius Júnior a été incroyable, comme on l’attendait. Il est en très grande forme. À mon avis, il fait partie du top 3 mondial actuellement. S’il continue à élever son niveau, il peut gagner le Ballon d’Or», a déclaré la légende de Liverpool en zone mixte, selon TNT Sports.

Depuis 2022, Vinicius est entré dans la course au Ballon d’Or. Bien qu’il ne le remportera pas encore, il gravit les échelons. Actuellement, et d’autant plus après le départ de Karim Benzema, il est déjà le leader offensif du Real Madrid.

Il sera intéressant de voir comment il s’adapte à la vie sans KB9, particulièrement si Florentino Pérez ne parvient pas à faire signer une nouvelle vedette (certains fans du Real Madrid sont toujours enthousiastes à l’idée de l’arrivée de Kylian Mbappé).