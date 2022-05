Sadio Mané : «Ce samedi, Karim Benzema ne sera pas…»

L’ancien international anglais Michael Owen, interrogé par le Daily Mail, pense que le Real Madrid n’est pas suffisamment armé pour résister à Liverpool en finale de la Ligue des champions. Il s’attend ainsi à ce que les Reds marquent au moins trois buts.

S’il se trompe, nul doute que ses détracteurs et les supporters madrilènes ressortiront cette déclaration. À trois jours de la finale de la Ligue des champions, prévue samedi au Stade de France.

Michael Owen s’est mouillé: il prédit une victoire éclatante de Liverpool face au Real Madrid. Le score? “3-1 ou 3-0”, imagine l’ancien international anglais de 42 ans, passé par les deux clubs, interrogé par le Daily Mail.

«Liverpool est meilleur que le Real Madrid et qu’il pourrait l’écraser. Je pense qu’ils pourraient les battre de manière assez convaincante, car c’est une équipe exceptionnelle en ce moment et elle est trop bonne pour Madrid», estime l’ex-buteur, grande figure des Reds avec ses 157 buts en 296 matchs entre 1997 et 2004.