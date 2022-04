Sadio Mané avoue : «Je le dis et je le répète. Jai affronté Messi et Cristiano mais…»

«Qui est le plus grand footballeur de tous les temps ?», a-t-on demandé à Thiago Alcantara, dans une dynamique dans laquelle il a joué pendant plusieurs années avec les médias officiels du Bayern Munich.

Et la réalité est que l’actuel milieu de terrain de Liverpool, qui a déjà conquis The Triplete au niveau du club, n’avait aucun doute en partageant sa position dans ce débat.

Dès ce moment, l’international espagnol a confirmé qu’il faisait partie de ceux qui croient qu’il n’y a pas eu de plus grand talent dans l’histoire que Lionel Andrés Messi Cuccittini. Pour lui, l’homme né à Rosario est déjà devenu The GOAT.

«Le plus grand footballeur de tous les temps ? Pour moi, il ne fait aucun doute que c’est Lionel Messi. Nous avons le plaisir d’en profiter maintenant dans le présent, donc, pour moi, dans le passé et dans le futur c’est le plus grand de tous les temps», a condamné le septuple champion de Bundesliga, dans des propos (2016) recueillis sur la chaîne du Bayern Munich.

Thiago pourra toujours se vanter d’avoir été le partenaire et rival de Lionel Messi au plus haut niveau de l’élite mondiale du football.

Il devait le voir en direct lorsqu’il était au FC Barcelone et, lors de son aventure au Bayern Munich, il s’est retrouvé un adversaire en UEFA Champions League. C’était contemporain à l’époque du meilleur de tous les temps.