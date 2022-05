Sadio Mané avoue enfin la vérité : «Je le répète. Jai affronté Messi et Cristiano mais le meilleur…»

L’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a traversé les âges. Entraîneurs, joueurs, légendes et médias s’essaient et y vont avec leurs analyses. Il y a quelques mois, Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur des Red Devils a révélé son préféré entre les deux stars.

Ancien entraîneur de Manchester United et de Cristiano Ronaldo, le technicien écossais dans une interview accordée, il y a quelques mois à The Mirror pense que le Portugais est fort que Messi.

La raison principale qu’il a prise est que l’ex buteur du Real Madrid peut jouer et bien s’adapter à n’importe quel club. Ce qui ne sera pas facile avec La Pulga.

«Cristiano Ronaldo pourrait jouer pour Millwall, QPR, Doncaster Rovers… n’importe qui, et marquer un triplé en un seul match. Je ne suis pas sûr que Messi puisse le faire. Je pense que c’est un produit de Barcelone.», avait-t-il déclaré.

Mais les faits donnent raison à Sir Alex Ferguson. Lionel Messi a eu énormément du mal à s’adapter au PSG. Ses stats en sont la preuve. Cristiano Ronaldo dans sa carrière a eu à jouer pour le Sporting Lisbonne, Manchester United, Real Madrid, Juventus. Produit du Barça, le septuple Ballon d’Or n’a joué que pour le Barça et maintenant le PSG.