Sadio Mané : «Jürgen Klopp a essayé de s’expliquer et j’ai dit…»

Sadio Mané a quitté Liverpool pour le Bayern Munich cet été après avoir tout donné aux Reds sous un Jürgen Klopp qui ne lui a pas forcément accordé le meilleur traitement possible. Mais ce n’est pas la première fois que le technicien allemand se trompe sur l’attaquant sénégalais.

Lorsqu’il était à Dortmund, Klopp est passé à côté de l’occasion de signer Sadio Mané qui jouait alors au RB Salzburg. Lorsqu’il est revenu à la charge pour le signer en 2016 en tant qu’entraîneur de Liverpool cette fois-ci, le champion d’Afrique 2021 a confié qu’il a pardonné à Jürgen Klopp après que ce dernier ait reconnu son erreur et lui a présenté ses excuses pour son transfert avorté au BVB.

«Je dois dire que j’étais vraiment sur le point d’aller à Manchester United», a reconnu Mané dans un entretien avec la légende des Reds, Jamie Carragher pour le Telegraph. «J’avais le contrat là-bas. J’avais tout convenu. Tout était prêt, mais après, je me suis dit : «Non, je veux aller à Liverpool». J’étais convaincu d’aller avec le projet de Klopp. Je me souviens encore de la première fois où j’ai reçu l’appel de Klopp», poursuit-il.

Sadio Mané a ensuite évoqué l’échange téléphonique entre lui et le coach allemand : «Je regardais la télévision. C’était un film d’action, parce que j’adore les films et il a dit : «Sadio, écoute, je veux t’expliquer ce qui s’est passé à Dortmund». C’est à ce moment-là qu’il a pensé à me signer pour Dortmund et pour une raison quelconque, cela n’a pas fonctionné. Il a essayé de s’expliquer et j’ai dit : Ça va, c’est arrivé. Je lui ai pardonné», a confié le Ballon d’Or africain 2022.

«Puis il a dit: «Maintenant, je te veux à Liverpool. «Et j’ai dit : «D’accord, Dortmund est derrière nous, concentrons-nous sur l’avenir». «Il a dit: «Nous avons un grand projet à Liverpool et je veux que vous en fassiez partie.

«Puis il m’a demandé quelle position je voulais, car il pouvait voir à Southampton que je jouais à droite et que je jouais à gauche. J’ai dit que je préférais la gauche, puis il a dit «mais Coutinho est à gauche !» Alors j’ai dit, tant pis, je jouerai à droite. Je me voyais dans toutes les positions», a conclu Sadio Mané.