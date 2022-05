Sa décision finale sera connue ce week-end !

Le feuilleton concernant l’avenir de Kylian Mbappe touche à sa fin. Selon plusieurs médias sociaux, le français va révéler sa décision ce samedi.

Avec l’arrivée du marché des transferts estival, on parle toujours plus du feuilleton de Kylian Mbappé en fin de contrat en juin prochain et l’international tricolore se serait rapproché du Real Madrid. Cependant, le PSG poursuit ses efforts et fait de son mieux pour prolonger l’attaquant de 23 ans comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com.

Mais pour le moment, Kylian Mbappé n’a pas encore annoncé sa décision pour son avenir et tout serait encore possible. De plus, l’issue de l’affaire pourrait bien être retardée, à moins que le champion du monde 2018 n’en décide autrement.

Comme Marca l’a expliqué mardi, les proches de Kylian Mbappé demanderaient patience et respect lorsque l’attaquant de 23 ans annoncera son avenir. L’idée serait que le joueur du PSG ne tranche pas ce samedi après la dernière journée de Ligue 1 contre le FC Metz.

En revanche, tout dépendrait des sensations de Kylian Mbappé après la rencontre. Le dénouement de ce grand feuilleton estival pourrait donc tomber très prochainement. Même son de cloche de RMC qui explique que celui annoncé au Real Madrid devrait sortir du silence la semaine du 23 mai, après le match face à Metz.