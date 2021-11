Joueur d’Arsenal entre 1986 et 1992, l’Anglais Perry Groves a été invité par la radio talkSPORT pour analyser le terrible moment que traverse Manchester United et n’a pas pardonné à deux internationaux portugais.

«Vous ne pouvez même pas comprendre comment Solskjaer est au pouvoir depuis si longtemps, ils sont complètement perdus d’un point de vue tactique et il y a trois joueurs dans l’équipe qui pensent qu’ils sont plus gros que l’entraîneur : Pogba, Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo. Solskjaer n’est pas un top manager et je suis sûr qu’il sera pratiquement impossible de trouver un autre poste en Premier League. Sa continuité serait embarrassante pour United», a-t-il déclaré.