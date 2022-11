Ruth Eze déclare : «Je préfère sortir avec un homme riche et infidèle, parce que…»

La chanteuse colombienne, quelques heures après la dernière apparition publique de Piqué avec Clara Chía Martí, aurait été vue en train de pleurer dans les rues de Barcelone.

Shakira et Gerard Piqué ont joué dans l’une des séparations les plus médiatiques du monde du divertissement à la fin de leur relation de plus de 12 ans en raison de l’infidélité présumée du désormais ancien footballeur.

Piqué, selon les informations des médias espagnols, aurait trompé Shakira avec Clara Chía Martí, une jeune de 23 ans qui est actuellement sa nouvelle compagne sentimentale.

La séparation entre les deux célébrités a déclenché plusieurs rencontres pour tenter de trouver un accord sur la garde de leurs enfants Milan et Sasha, puisque la chanteuse colombienne avait fait part de son désir de déménager à Miami avec eux.

Après des mois de négociations, Shakira et Piqué sont finalement parvenus à un accord de séparation après que l’ancien footballeur du FC Barcelone ait accepté que ses deux enfants commencent une nouvelle vie aux États-Unis avec l’interprète de Monotonía.

Shakira aime toujours Gérard Piqué ?

Cependant, il semble que tout n’est pas bonheur dans la vie de Shakira après cet accord, puisque la chanteuse colombienne a été vue en train de pleurer en parlant au téléphone dans les rues de Barcelone. Les images de ce moment inquiétant ont été révélées par Save me après qu’un témoin ait contacté l’émission pour parler de la situation actuelle de Shakira.

«J’étais avec deux amis et c’était mauvais. Elle portait un survêtement, la vérité était… Elle avait une sale gueule et, depuis son arrivée, elle parlait au téléphone en anglais. De l’heure et demie qu’il aurait été, eh bien, une heure à parler au téléphone», a déclaré le témoin à propos de la scène.

Shakira aurait pleuré à cause de Clara Chía

«Dès qu’il a raccroché, il s’est mis à pleurer. Nous ne voulions pas nous approcher parce qu’elle se disputait avec ses amis. Ma mère est super fan, je dis : ‘Wow, l’approcher pour lui demander une photo c’est impossible’. Je vous le dis, nous avons vu tout le monde qui était elle et personne ne s’est approché», a-t-il conclu.

Selon la journaliste Laura Fa, la réaction de Shakira se serait produite car, quelques heures avant d’être vu pleurer en public, Gerard Piqué et Clara Chía Martí sont réapparus en public en couple.

«La veille, le nouveau projet de Gerard Piqué avait été présenté et c’était la première fois qu’il partait avec Clara Chía, déjà en couple et avec le naturel de le prendre à ses côtés et d’être avec elle. Malgré le fait qu’ils aient tout clair, le chagrin est vécu comme il est vécu», a-t-il commenté.