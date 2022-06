Russie : le message de Vladimir Poutine à une adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne

Le président américain Joe Biden a chuté de son vélo ce samedi alors qu’il s’arrêtait pour saluer ses partisans lors d’un week-end à Rehoboth Beach, Delaware.

Il semblait indemne après s’être relevé immédiatement. «Je vais bien», a déclaré Biden après la chute, qui s’est produite devant le bassin de presse. Biden fait régulièrement du vélo dans la région de Gordons Pond sur la rive du Delaware le week-end. Le président a déclaré que les cages d’orteil de son vélo devraient être retirées après que son pied se soit pris avant qu’il ne puisse se stabiliser. Mais chose qui n’a pas été faite et on le constate visiblement sur la vidéo.

My friend just filmed Joe Biden @POTUS falling off his bike no joke. Just happened at Rehoboth Beach 😂 #JoeBiden #BidenIsAFailure #RehobothBeach #Trump #EpicFail #Biden pic.twitter.com/cVMycEwuI0

— jonboy (@jonboy79788314) June 18, 2022