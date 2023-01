Rudi Garcia fait une annonce retentissante sur le futur de Cristiano Ronaldo

Buteur dimanche soir contre le Stade de Reims (1-1), Neymar s'est brièvement exprimé sur la prestation du Paris Saint-Germain. L'attaquant brésilien a également évoqué sa condition physique. Neymar enchaîne. Six jours après un but et deux passes décisives contre les amateurs de Pays de Cassel (7-0), en seizièmes de finale de la Coupe de France,…