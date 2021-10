Rudeboy : le chanteur fait exploser ceux qui traînent Tiwa Savage sur sextape

Tiwa Savage a modestement admis qu’elle était celle capturée dans la sex tape virale dont elle avait informé le général quelques jours avant qu’elle ne soit divulguée le lundi soir 18 octobre 2021.

La spécialiste de l’afrobeat a déjà avoué avoir eu une vidéo de sexe avec son petit ami qu’ils ont mutuellement accepté d’enregistrer mais malheureusement, elle est tombée entre de mauvaises mains.

Elle a ensuite applaudi le blogueur sans visage Gistlovers pour avoir propagé l’agenda du maître chanteur. «Tu dois me cogner la tête quand tu me vois autrement. Gistloversblog avec ma poitrine pleine.

Avant la fuite, Tiwa a expliqué que la vidéo avait été accidentellement publiée sur Snapchat par son amant qui l’a supprimée après avoir réalisé son erreur car les images ont été rapidement téléchargées par le maître chanteur.

Dans une interview avec American OAP, Angie Martinez de Power 105.1, la chanteuse a absous son amant et d’autres personnes proches d’avoir délibérément divulgué la vidéo.

«Je ne vais pas appeler ça une sex tape, mais c’est une cassette entre moi et la personne avec qui je sors en ce moment… Ce n’est pas de quelqu’un qui travaille en étroite collaboration avec moi. Ce qui s’est passé, c’est que la personne l’a fait sur Snap et l’a posté par accident, mais il l’a rapidement supprimé.

«Cependant, quelqu’un l’a obtenu avant de pouvoir le supprimer. C’est une vidéo très courte, mais c’est moi. Ça va être là-bas et je peux juste imaginer les mèmes. Je viens de l’apprendre hier. Je ne pouvais pas dormir la nuit dernière.»

La chanteuse nigériane a ajouté que l’incident s’était produit le mois dernier et que la personne avait essayé de lui extorquer de l’argent, mais qu’elle n’allait permettre à personne de la faire chanter «pour avoir fait quelque chose de naturel».

«Je suis tellement folle que je pourrais l’éteindre moi-même – vous ne gagnez pas d’argent avec moi», a-t-elle déclaré.

La chanteuse a également déclaré qu’elle avait essayé de gérer la situation en vain. Elle a dit : «Nous avons essayé de les bloquer, mais j’ai décidé plus tard que je serais propriétaire du récit. je n’en ai pas honte; c’est quelqu’un avec qui je sors ; Je ne triche pas, lui non plus. Nous sommes des adultes.

«Je ne peux pas croire que cela m’arrive. Je me sens pour mes fans car ils devront continuer à me défendre. Je peux éteindre mon téléphone ou demander à quelqu’un de gérer mon compte pour que je ne le voie pas, mais mes fans ressentiront le besoin de me protéger. J’aimerai que mes fans l’ignorent.

Savage a révélé que le maître chanteur avait envoyé la vidéo de sexe d’elle-même et de son partenaire actuel à son équipe, exigeant de l’argent.

«Donc, ce qui s’est passé, c’est que la personne l’a fait sur Snapchat et qu’il a posté la cassette par accident et l’a supprimée mais quelqu’un l’a attrapé… »C’est un petit clip mais c’est moi et ça va être là pour toujours. Il y aura probablement des mèmes.